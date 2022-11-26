專訪台中新北選民　投票時考慮政績私交

台灣九合一選舉周六（26日）舉行，東網記者事前訪問台中市及新北市兩位選民。居於台中的馮先生表示，支持現任國民黨籍市長盧秀燕連任，但會在市議員投票中支持民進黨候選人，認為對方有能力監督市政府，也善於鼓勵台中草根政治。

馮先生指，盧秀燕過去4年表現不差，不妨再給執政團隊4年去實現政策目標。而且，台中市因火力發電多，有長期空氣污染憂慮，沒有風的時候特別明顯。解決污染問題是盧秀燕對民生議題的一項重要承諾，希望她能繼續努力。由於盧秀燕很少談到兩岸議題，馮先生相信符合一般選民期待。但他指到了2024年總統選舉時，兩岸議題就不能迴避了，到時候就要看兩三個黨候選人對外交、防衞、經濟等議題有何長期主見。

居於新北市的研究生溫約瑟稱，縣市首長以上選舉會將黨派納入考慮範圍，他比較支持民進黨。縣市首長以下則不會考慮候選人黨派，因地方議員和民意代表在運作上較為個人，而非執政團隊。他希望民進黨籍林佳龍可當選市長，國民黨籍金瑞龍可連任市議員。溫約瑟指林佳龍學術論文在學界頗為知名，期待他把個人學術含量應用在新北市治理上。而金瑞龍妻子是溫約瑟戶籍地里長，對社區多有照顧，他們的兒子是溫約瑟的小學同學，而且兩家人有私交，故選擇支持金瑞龍。