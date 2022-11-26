烏魯木齊爆連場示威　逐步解封低風險區

新疆烏魯木齊市因疫情而封控多時，周四（24日）一場住宅大火導致10人死亡，進一步引發民眾對封控措施的質疑。當地其後爆發多場抗議，甚至傳出示威者包圍政府大樓的畫面，但相關影片不斷被刪除。至周六（26日）烏魯木齊宣布社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

網上傳出該場住宅大火實際造成44死，雖未獲官方證實，卻令民怨發酵。當地陸續傳出民眾上街抗議要求解封，甚至有人聚集在政府大樓外，據指是市郊的新疆生產建設兵團第十二師師部及黨委，民眾高呼要求烏魯木齊停止封城。另有網民指，當地官員曾出面與民眾對話，民眾激動抱怨不斷遭封控，追問才能解封。有官員承諾低風險小區先解封，並將親自前往各個小區解決居民問題。

烏魯木齊市在周六早上的疫情記者會上宣布，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序，已出戶下樓在小區內活動滿3天的市民即日起可出小區，在本區縣低風險區內有序活動；高風險區連續5天內未發現新症降為低風險區，市民可出戶下樓，在小區內活動，3天內若無新症可出小區，在本區縣內低風險區域有序活動。

此外，該市在全面恢復生產、生活秩序期間，將開展每日一輪高質量、全覆蓋的區域核酸檢測。其中，高風險區的採樣人員、一線工作人員、速遞維修保供餐飲保潔等實行單人單管；高風險區的其他人員採取一戶一管或5合1混管採檢；低風險區採取10合1混管採檢；對於出院出艙未滿7日的新冠肺炎康復者暫不檢測。