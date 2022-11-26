男子抗議封控險遭暴力拖走　街坊出手相救

重慶市新冠疫情近日於高位波動，該市健委周六（26日）公布，當地前一日新增7,721宗本土病例，分別為199宗確診和7,522宗無症狀感染。當地日前有封控小區居民在街上抗議政府的封控政策，遭警員強行帶走，但獲現場途人救出。連續多日在重慶調研的國務院副總理孫春蘭周五（25日）再強調，要用最短時間、最小代價實現社會面清零目標。

網上消息稱，一名被稱為「重慶超人哥」的男子，因不滿政府動態清零政策導致社區封控，周四（24日）在社區門口高呼口號。他埋怨封控導致物價被抬高，又痛罵保安人員和警察為檢測公司工作，獲得現場居民附和。之後警員以鎖喉等暴力手段欲將他強行拖走，途人見狀群起出手，最後成功救人。重慶超人哥離開時，現場更傳出歡呼聲。

孫春蘭周五出席重慶市新冠疫情防控工作調度會議時表示，該市疫情依然在高位運行，防控還處在膠着對壘狀態，關鍵是刻不容緩、以快制快、快刀斬亂麻，爭分奪秒落實各項防控措施。她要求進一步加強社區管控，既要把好小區大門，也要管好樓幢小門，嚴格落實對居家隔離人員的管理措施。