鄭州擅運870富士康離職員工　徐州閉環送走

河南省近期爆發新一輪疫情，據國家衞健委周六（26日）公布，前一日新增990宗本土新冠個案，其中957宗於鄭州市發現。江蘇省徐州市新冠疫情指揮部周六發通告稱，周五（25日）凌晨有三批共26輛大巴在未提前溝通下，從鄭州抵達該市，車上為鄭州航空港區重點企業離職員工，消息指是來自富士康。

徐州市新冠疫情指揮部在通告中表示，上述來自鄭州的大巴抵達當地後，該指揮部第一時間開展應急處置，並對各車上共870人進行排查。根據員工本人意願，截至周六凌晨，絕大部分員工已閉環轉運離徐，相關訊息已推送目的地，暫時滯留該市人員已落實閉環管理，疫情風險總體可控。鑑於當前面臨「外防輸入、內防反彈」雙重壓力，徐州市決定自下周日（27日）凌晨零時起，將全市公共交通、重點場所核酸查驗標準從72小時調整為48小時。

針對早前鄭州富士康廠區內員工爆發騷動，外界擔心中國大陸的封控政策會影響該公司產能。富士康所屬台灣鴻海集團始創人郭台銘周六表示，這問題不是一時半刻就有解答，這事由集團董事長劉揚偉負責，他稍後會對外報告。至於未來如何做到平衡和協調，他稱大家都在努力，這會是一個調整過程。