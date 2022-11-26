華派使團訪美　成員指消極意見佔多數

中國人民外交學會會長王超本月早前率團訪美，拜會美國前國務卿基辛格等人。拜訪團其中1人，復旦大學國際問題研究院長吳心伯日前接受記者訪問，披露會面詳情。他指出美國對中國抱有積極和消極的態度，當中消極的意見佔多數。

吳心伯表示，此行訪美明顯感覺到一個新的範式基本已經定形，包括對中國的判斷、對中美關係未來走向的判斷、對美國對華政策的看法等。當中美國有部分意見認為兩國關係無回轉之地，需加大制裁打壓中國，以及在不同領域與華脫鈎，甚至為中美重大衝突做準備。積極的意見認為中美應加強溝通交流，推動合作且管控分歧，避免衝突發生。

被問及美國社會對華態度，吳心伯指出會面的美方人員謹言慎行，反映他們重視政治正確，不再比擬兩國來往為接觸，承認兩國溝通，這一情況卻在特朗普和拜登上台後惡化。但相信美國國務卿布林肯未來訪華時，能打開新局勢，為下一步發展作規劃。

對於民主黨在中期選舉取得成果好過預期，吳心伯認為拜登政府能在中美關係上擁更多自由，可一定程度上改善兩國關係。他擔憂對華問題表現強硬的共和黨奪得眾議院，不利中美關係未來發展。他表示，下屆美國總統大選之前的這段時間，中美關係現正處於窗口期，拜登可能適度改善對華關係。