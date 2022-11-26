內地迎今冬最強寒潮　部分地區或降溫逾20℃

內地周六（26日）迎來今冬以來最強寒潮，受影響範圍超30個省區市，多地累計降溫幅度更達15℃甚至20℃以上。中央氣象台周六早上發布寒潮藍色預警，新疆維吾爾自治區中午寒潮預警更升至紅色。未來一周，28個省會級城市最高氣溫將創下半年以來新低。

周六起一連兩日，寒潮將率先影響西北地區，下周一至三（28至30日）影響到中東部地區，大部分地區氣溫或下降8℃至14℃，局部地區更達16℃以上。踏入12月，長江中下游最高氣溫將降至單位數，同時出現大範圍雨雪，部分地區或降雪。多個大城市氣溫將較往年同期偏低，如哈爾濱、長春、瀋陽最高氣溫將降至-10℃或以下；太原、北京、天津、石家莊等地最高氣溫約0℃；合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙等地最高氣溫則跌至單位數。

近期降水最頻繁的地方在新疆北部及長江以南地區，其中新疆北部自本月20日以來持續降雪，多地累計降雪量已經達到40毫米以上，局部地區逾60毫米。下周日（27日）至下周一，新疆降雪將逐漸結束，轉為大風天氣。同時，從內蒙古東部、東北地區到江南、華南將出現降水。