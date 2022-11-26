九合一選舉票站現人龍　年輕人支持18歲公民權

台灣的九合一選舉及18歲公民權複決公投周六（26日）舉行投票，東網記者當日清晨到票站外，發現許多市民一早前往票站投票，不少票站都出現排隊人龍。選務人員為選民量體溫及噴酒精消毒，做好防疫工作。多名年輕人受訪時表示，對18歲公民權複決投下同意票，但也有人擔心18歲年輕人沒有社會歷練就擁有被選舉權，對此表達反對，遂投下不同意票。

記者在票站外採訪數名市民，楊先生對投票秩序感到滿意，也肯定票站為選民量體溫及噴酒精消毒的防疫措施，加上市民的公民意識，很快就完成投票。陳小姐也稱讚投票秩序，她見到高雄市長陳其邁在旁邊投票，隨即拿手機拍攝，但因現場人數很多，沒有機會和對方合照。杜小姐和張小姐是同學，一起到票站投票支持她們的「心水」候選人。

對於18歲公民權的複決公投，楊先生、陳小姐都表示支持；張小姐和杜小姐都覺得將公民權全面下降到18歲是好事，因為可讓18歲的成年人成為完整的公民。另有一名謝姓男子認為公民投票選舉權降到18歲是合適，但反對被選舉權降到18歲，因為都沒有社會歷練的該年齡段的青年透過選舉當上民代、里長、甚至地方首長並不合適，「這一張投下不同意票」。

駐台記者郭良傑報道