20萬人突被賦黃碼　民眾質疑官商勾結牟利

雲南省曲靖市約20萬人的健康碼近日被賦黃碼，當局要求民眾必須連續5天做5次核酸檢測才能轉綠碼。由於政府未有解釋賦黃碼的標準，加上近日當地新開一間核酸檢測企業，民眾紛紛質疑是權力濫用及官商勾結牟利。當地防疫部門周五（25日）闢謠，指賦黃碼與新檢測企業成立之間無關聯，並指有關企業仍在建設期，不具備生產、經營和服務能力。

有內媒周四（24日）報道指，曲靖盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司在本月14日成立後，當地防疫部門緊接在周日（20日）前後，將近20萬名民眾的健康碼轉為黃碼，迫使進行多次核酸檢測，形容是「20萬人黃碼背後的大生意」。有市民查詢健康碼變色原因，獲告知「您屬於陽性病例的時空伴隨者」（即電話號碼定位與確診者在800米乘800米的範圍內共同停留超過10分鐘），理由被指牽強。

報道指摘，若20萬人5天5檢，以混檢每人5元（人民幣，下同，約5.5港元）計算，有關核酸檢測企業將因此狂賺500萬元（約550萬港元）。曲靖市常住人口有617萬人，當地居民即使每人每年只進行一次核酸檢測，有關金額亦多達3,085萬元（約3,360萬港元），暗示政府與企業背後有利益輸送。