台選民批養網軍　下架民進黨成共識

台灣九合一選舉周六（26日）結束，台北市市長國民黨候選人蔣萬安領先對他對手。當地市民張世傑接受東網駐台記者訪問時指出，台北市文山區多數選民普遍認為「綠地變藍天」機率大增，不僅要「下架民進黨」，更給予執政黨一個重重教訓，特別是「抗陸保台」已不再是吸票機器。

60歲自由業人士張世傑認為，在政黨組織運作下，國民黨蔣萬安在選前已獲看好，其對手、民進黨的陳時中因新冠防疫措施遭受民眾仇恨，結果在藍營大團結情況下勝出。他又指無黨籍的黃珊珊獲現任市長柯文哲力推，奈何缺乏組織運作，最後只有飲恨。

除民進黨難以再打「抗陸保台」牌，張世傑指出「下架民進黨」才是台灣多數選民共識。他質疑蔡英文政府執政多年，中央行政團隊顢頇、一意孤行、養網軍及枉顧民眾心聲等行為，造成民進黨在台北都會區兵敗如山倒。

至於黃珊珊周六晚上7時20左右抵達競選總部，感謝台北市民支持。她稱接受台北市民決定，強調自己不會放棄努力，雖然沒有拿下台北市市長，但是當地是其故鄉，屬一生都會奉獻打拚地方。

駐台記者宋江誠報道