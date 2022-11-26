林智堅累民進黨　與操盤手列3大戰犯

台灣九合一選舉結果周六（26日）陸續出爐，多地「綠地變藍天」。台媒同日引述民進黨黨內消息報道，該黨選戰失利其中一個主因是新竹市前市長林智堅「一人毀兩都」，加上黨中央操盤手、秘書長林錫耀及副秘書長林鶴明放任網軍肆虐，結果造成反效果，屬民進黨慘敗「3大戰犯」。

有民進黨派系人士表示，林智堅涉嫌抄襲論文一事造成無比巨大影響。若他當初處理得宜，包括盡快認錯，不僅可以繼續參選桃園市長可能，甚至可能勝選。惟他拖累全黨背書，更不惜與台大對峙，不僅需要退選，也導致黨友鄭運鵬在準備時間不足情況下上陣，即使獲現任市長鄭文燦力撐也難以扭轉劣勢。

另有綠營人士表示，這次選戰黨中央缺乏選戰主軸，直到選前兩周才出現「為台灣挺身而出」抗陸牌，選戰縱深不足。同時，黨中央高層仰賴側翼（附庸）作為主力，結果「踢到大鐵板」，是時候適度節制側翼網軍。

此外，另有台媒認為，民進黨派出陳時中參選台北市市長有失考慮，理由是陳本是台灣防疫指揮官，卻在疫情最嚴峻時刻跳船，結果被稱為「落跑部長」。同時，他在競選宣傳經常引發爭議，獲選民視為負面人物，拖累民進黨在其他地區選情。