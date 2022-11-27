北京昨增4307宗本土新冠　鄭州禁封鎖安全通道

北京市新冠疫情進一步加劇，上周六（27日）新增4,307宗本土病例，分別為747宗確診和 3,560宗無症狀感染。其中，806宗感染個案為社會面篩查人員，數目較前一日多近一倍。當日該市疫情記者表示，當地疫情防控工作正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期。

廣東省上周六新增9,091宗本新冠病例，其中8,443由廣州市報告。該省佛山市順德區近日傳出人踩人事件，順德區勒流街道疫情防控指揮辦上周六晚發通報稱，上周四上午8時許在勒流街道新城社區新埠康樂文化中心核酸採樣點，由於前往檢測核酸人員較多，現場工作人員相對不足，同時下雨道路濕滑，導致短時間局部秩序混亂，有6至7人被擠倒在地上，但均無大礙，沒有發生網傳傷亡事件。

據河南省鄭州市上周六晚舉行疫情記者會稱，截止當日晚上7時30時發感染確診和初步證實感染近2,000人。由於新增病例較多，該市決定順延各項臨時管控措施至周二（29日）午夜12時。中牟縣、登封市、新密市、滎陽市將根據近日新增病例劃定高風險區，區內居民「足不出戶、服務上門」。相關負責人又表示，在全市實施疫情防控期間，嚴禁對安全通道封門上鎖，嚴禁簡單化一刀切地執行封閉政策，嚴禁在封控期間設置路障等影響救護車輛通行。