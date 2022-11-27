重慶逾9旬男子疫歿　社區否認染疫義工替居民採樣

重慶市上周六（26日）再多8,861宗本土新冠病例，分別為194宗確診和8,667宗無症感染。同日新增1宗死亡病例，患者居於渝中區，是一名91歲男性。國務院副總理孫春蘭繼續在當地指導防疫工作，她強調要更加堅決果斷把疫情盡快控制住。近日網傳當地有紅碼義工為市民做核酸檢測被發現後被包圍在車上，涉事社區表示涉事義工並非採樣人員。

新增因染疫死亡的高齡男子，於本月23日從渝中區轉入市公衞中心。他入院時已出現意識障礙、重症肺炎、膿毒性休克、多器官功能衰竭，臨床診斷為新冠病毒肺炎危重型。入院後患者心率、血壓下降，持續心肺復甦仍未恢復自主心率，經搶救無效死亡。

對於網傳有檢測人員核酸受感染，重慶市渝北區回興街道金蘭路社區工作人員冉女士上周六晚表示，事發於上周五（25日），維持秩序的工作人員和居民一起做核酸後，其中一組出現了混合感染。收到混合感染結果通知後，涉事工作人員已離開工作崗位，並在門口接受單採核酸後在車上等待結果。她指當時有居民怕有風險報警，警員到場後，工作人員和義工出示自己的「渝康碼」讓居民核實後，居民才上樓。