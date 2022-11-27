蘇清泉質疑選舉結果　擬赴法院聲請驗票

台灣九合一選舉上周六（26日）晚完成點票，在屏東縣長選舉中，國民黨候選人蘇清泉僅以1萬多票之差，負於民進黨候選人周春米。蘇清泉對此次選舉提出多點質疑，包括中選會公布選舉人數一直在變，多處票箱又傳出有選票誤植情況，目前正與律師蒐集證據，預計周一（28日）赴法院聲請驗票。屏東縣選委會表示，尊重對方決定。

蘇清泉提出的首項質疑，是整個投票過程太慢，還發現零星誤植，且不只一宗。他以舉新北市為例，數百萬張選票不足3小時便點完，屏東縣只有約40萬票卻點了4、5小時。另中選會公告選舉人數是固定，這次卻出現3種版本。先前公布有效票將近38萬，但若把他所得的20票萬，加上周春米的21萬和另一候選人詹智鈞得票，以及其他廢票計算，卻超過43萬。

對此，屏東縣選委會總幹事楊新發稱，尊重對方決定，一切就照程序來，如果法院通知，就照正常程序來驗票。他也強調，選舉人數沒有一直變動，更沒有誤植的狀況產生。由於事先電腦就設定好程式，輸入錯誤馬上就會被鎖住，根本不可能發生誤植。至於在選舉中勝出的周春米，則成為該縣72年來首名女縣長。