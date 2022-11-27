內地博士生月入僅3000人民幣　大學校長籲增至1萬元

內地研究生待遇過低，一直是國內教育界熱門話題。中國上海財經大學校長劉元春上周六（26日）公開呼籲，中國應為博士生增加收入，從每月3,000元（人民幣，下同，約3,267港元）增至1萬元（約10,891港元），指有關做法可讓博士生安心研究，並培養他們成為頂級人才。

劉元春在第七屆復旦首席經濟學家論壇上指出，中國有多達40萬名博士生，他們月收入只有3,000多元，若協助他們增加每月收入，他們就能安心進行研究，並正常地支付日常開支。劉元春表示，增加博士生收入的這筆錢，每年的財政支出僅需400億元（約435億港元），從國家層面來看並不多。

內媒指今年7月有網友留言稱，山東省面臨新舊動能轉換的關鍵時期，博士是未來高端產業的主要人群。不過，20來歲至30多歲的博士研究生每月僅得1,500元（約1,633港元）補助，生活壓力極大。網友坦言，1500元這個數字遠低於全國人均可支配收入，甚至連部分地區的最低工資標準都達不到，實在是太低了。

在2017年，財政部及教育部曾提高博士生國家助學金資助，但增幅非常有限。考慮到物價上升等因素，大多數博士生每月待遇仍低於3,000元。相比博士生，碩士生的待遇更為慘淡，有的每月只有數百元，甚至沒有。一項針對研究生的統計顯示，88.87%學生表明補貼未能滿足日常開支。

有內媒表示，博士生年紀偏大，不少人已成家立室，但礙於「學生」身份而無法正式工作，亦沒有基本的薪金保障，因此從提高頂級人才培養質量角度來看，政府非常有必要適當調高博士生收入。