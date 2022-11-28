內地昨增逾4萬宗本土新冠　海珠部分地區延長交通管控

國家衞健委周一（28日）通報，內地前一日新增40,052宗本土新冠病例，分別為3,748宗確診和36,304宗無症狀感染。重慶新增9,685宗病例佔最多，廣東再多9,108宗，廣州海珠區周一凌晨零時起調整社會面疫情防控措施，東中西部實施不同的措施，部分地區即日起解除本月13日發布的強化交通管控、停業停工等措施，其餘地區延長至下月2日午夜12時。

海珠區中部管控區內地鐵、巴士、的士、網約車暫停服務，繼續停業停工，不可隨意跨區出行，餐飲服務單位暫停營業；各大專院校、繼續實施封閉管理，中小學、幼兒園繼續暫停返校及線下教學。西部非管控區的地鐵、公交暫停服務，所有社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，需查驗24小時核酸無受感染證明；東部非管控區地鐵、巴士恢復營運，黨政機關、企事業單位有序恢復正常秩序。

在廣州荔灣區、越秀區、增城區​等部分區域，自周一開始調低風險等級，解除臨時管控，羅沖圍客運站逐步恢復所有班線發班營運。廣州市交通運輸部門表示，旅客需憑健康碼綠碼和48小時內核酸檢測證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車等交通工具。