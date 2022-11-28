神舟十五號明晚發射升空　3名航天員在軌工作半年

中國載人航天工程辦公室周一（28日）在內蒙古酒泉衞星發射中心召開新聞發布會，宣布於周二（29日）深夜11時08分發射神舟十五號載人飛船。飛行乘組由航天員費俊龍、鄧清明、張陸組成，費俊龍擔任指令長。航天員將完成空間科學研究與應用、航天醫學、航天技術等領域的40餘項空間科學實驗和技術試驗等工作。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，神舟十五號任務是載人航天工程今年的第六次飛行任務，亦是中國空間站建造階段的最後一棒，也是空間站應用與發展階段的第一棒，有承先啟後的作用。航天員乘組將在軌工作生活6個月，任務為驗證空間站支持乘組輪換能力，實現航天員乘組首次在軌輪換；開展空間站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備安裝與調試，進行空間科學實驗與技術試驗；進行空間站日常維護維修；驗證空間站三艙組合體常態化運行模式。

航天員費俊龍曾參與神舟六號載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。執行今次任務的長征二號F遙十五火箭即將開始推進劑加注，神舟十五號升空入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體，總質量近百噸，計劃於明年5月返回東風着陸場。