美國軍援烏克蘭　對台售武延遲交貨情況惡化

《華爾街日報》周日（27日）報道，美國向烏克蘭提供大批軍事援助對抗俄羅斯，導致美國對台軍售延遲交貨情況惡化。時值中美關係及台海局勢緊張，美國政府及國會憂慮，延遲交付武器或拖延武裝台灣計劃。

報道引述匿名美國國會及知情人士指，積壓的美國對台軍售武器總值，從去年12月逾140億美元（約1,090億港元）增至現時187億美元（約1,460億港元），包括台灣於2015年訂購的208套標槍反坦克武器及215枚刺針防空導彈，兩批武器至今仍未付運。美國國會美中經濟與安全審查委員會月中報告指，美國把現有武器及彈藥庫存轉移往烏克蘭，加上新冠疫情相關供應鏈問題，導致大批獲准售予台灣的武器延遲付運情況惡化，不利台灣備戰。

美國官員承認售予台灣的武器延遲交付，但指相關採購是生產線上的新產品，而運往烏克蘭的武器則來自軍械庫庫存。洛歇馬丁、波音及其他防衞企業高層稱，供應鏈問題延宕不少武器生產，在俄烏戰爭爆發前已難以滿足訂單。眾議員麥考爾表示，將與眾議院軍事委員會合作處理問題，他指部分對台軍售武器積壓超過3年。他以烏克蘭經驗為例，指戰事爆發前獲得武器較戰後提供的效果為佳。

美國國防部發言人辛格回應指，會在確保烏克蘭能夠抵禦俄羅斯侵略同時，盡快向台灣提供能力；並根據威脅迫切程度，繼續尋找加快向所有合作夥伴交付能力的方法。台灣駐美國代表處暫未回應報道。