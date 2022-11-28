民眾抗議防疫過嚴　網傳上海現大批白色防暴車

新疆烏魯木齊上周發生致命大火，觸發民眾不滿新冠防疫措施過嚴，上海、北京、成都等多地上周六（26日）起爆發示威。湖北武漢一名參與抗議的大學生坦言，自己大部分的大學生涯都在封控中度過，只能默默忍受，當看見附近有居民在家隔離逾一周後再被送到隔離中心，他就開始懷疑當地的防疫措施，直指：「我的大學校園基本上是一座大型監獄。」

美國《華爾街日報》報道，許多在北京示威的人都不怕伴隨的風險，一名27歲民眾拿鮮花悼念烏魯木齊的死者，直言害怕出來示威，但希望改變內地，「即使只有一點點」。在上海，一名中年男士在回家途中加入示威活動，唱起《Do You Hear the People Sing?》及國歌，一名在新疆長大的朋友開始哭泣。該男士說，身處上海但感同身受，因為他們都試過長時間封城。

另外，網上流傳的影片可見，上海街頭周日有大批白色防暴車出現，車身寫着「AU」字眼，有網民聲稱這批防暴車可能是東風汽車集團研發的「猛士三代」，是東風所研發的新一代戰術型車輛。上海民眾陳先生向外媒聲稱，上周六有人在烏魯木齊中路附近聚集，當時有約500人，警察突然衝入人群抓捕示威者到大巴上。陳先生指自己被警察抓住，把他整個人倒過來，他手及臉全是血，然後被抓到大巴上，後來趁亂跳車逃走。網上亦流傳聲稱上海有警員在大巴與被捕示威者發生肢體衝突的影片。網上亦有人聲稱烏魯木齊警員上門抓捕抗議者，以及轉載火災影片的人。