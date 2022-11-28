英高官批香港人權狀況　華堅決反對英方指手畫腳

香港已解散的「612人道支援基金」5名信託人與基金秘書，涉及一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，上周五（25日）被判罪成。英國外交發展部國務大臣卓雅敏同日在Twitter批評，香港民主派人士及民間團體持續受騷擾是不能接受。中國駐英國大使館發言人周日（27日）表示，中方堅決反對英方官員對香港法治指手畫腳、詆毀香港人權狀況。

使館發言人指，中方依法充分保障香港居民的言論、新聞、出版等自由，同時任何人都不能以自由為名凌駕於法律之上，違法必究。香港特區司法機關依法辦案，任何外國政府官員無權干涉。中方敦促英方官員尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

「612人道支援基金」5名信託人包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，被裁定一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪罪成。裁判官判5名信託人各罰款4000港元，而施城威因為後期加入，及職能與另外5人不同，被判罰2500港元。