多地先後放寬防疫　廣州允無外出需要人群免檢測

新疆烏魯木齊市、廣東廣州市、北京市、四川成都市等多地政府，近日先後宣布放寬新冠防疫措施。廣州市周一（28日）宣布，除海珠、番禺、天河、白雲4個區外，其餘7區於周一至周二（29日）引導民眾按需要檢測，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，若沒有外出需求，可不參加全員核酸篩查，以減低人群聚集感染風險，節約全市核酸檢測資源。

在北京，市政府周日（27日）宣布臨時管控時間原則上不超過24小時，嚴禁採取硬質隔離、硬質圍擋等措施。當局要求不得拒絕集中隔離期滿和感染後治愈出院出艙的人員進入小區或村落；朝陽區近日開始解封滿足條件的小區。廣州市衞健委亦強調，結合當前疫情形勢，有序開展風險區域內人員疏解工作，最大限度滿足風險區域人員疏解意願。烏魯木齊周一起在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，逐步有序恢復鐵路、民航和巴士車、出租車等城市公共交通。

內地有網民評論，維持「動態清零」的初衷是為民眾好，當局多次要求禁止一刀切、層層加碼等亂象。惟疫情已持續3年，病毒不斷變異，民眾的認知也在變化，固守老辦法愈來愈難繼續實行，引來大批民眾不滿。內地官媒周一發表評論文章，指本土疫情呈現傳播範圍廣、傳播鏈條多、波及面擴大的嚴峻複雜態勢，防控任務艱巨繁重。當局要求以快制快，打贏常態化疫情防控攻堅戰。