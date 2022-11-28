傳內地多間大學強徵學生宿舍　隔離新冠患者

內地有網民指，廣東省廣州市的廣東財經大學、寧夏銀川市的銀川科技學院等學校，近日出現未經學生允許強制徵用宿舍的情況，據指是用作新冠隔離點。廣東財經大學學生透露，上周一（21日）至上周四（24日）有許多學生被迫搬離宿舍，只剩要考研究所、考公務員的學生留下，他們是住單人單間宿舍。遭徵用宿舍被迫離開的學生走得很急，只能收拾簡便行李，就被校方安排「遣返回家」。

銀川科技學院的學生表示，校方要求學生繳交「請假回家資料」，包含出校後學生安全與學校無關等一系列承諾書，很多學生已經回家了，才接到學校通知表示宿舍被政府徵用，要讓新冠患者入住」。學生走得匆忙，來不及收拾貴重物品，有學生申訴後被告知「再鬧就不發畢業證書、學位證書」。

另外，微博流傳廣東財經大學23歲女學生徐小特在上周三（23日）早上在32棟宿舍大樓墮下身亡。她的母親聲稱，徐女上周二（22日）向學校提出到外就醫，並叫救護車到校，但沒有接走她。母親批評學校冷待此事，沒有跟進女兒狀況，任由學生自生自滅。徐女墮樓後，學校沒有第一時間與家長聯繫，是家屬主動聯繫才知道孩子出事了，更試圖淡化事件，敷衍搪塞，說出「學生此前一切正常」、「疫情防控」等理由來。至周一，網傳徐女的父母在大學正門口討要說法，結果遭多名身穿防護衣的警員制服。