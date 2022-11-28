機構違規辦數學比賽　3天賺900萬人民幣培訓費

教育部早前頒令禁止民辦培訓機構，舉辦以小學生為主的學科競賽和補習。內媒周一（28日）報道，目前仍有民辦培訓機構私下舉辦數學競賽，吸引不少家長支付培訓費讓孩子參加，短短3日便賺約900萬元（人民幣，下同，約977.3萬港元）。

早在本月9日，教育部在一則通報，點名批評「希望數學」等多間民辦培訓機構舉辦「迎春杯」等數學比賽，並將其依法取締。涉事機構聲稱舉辦所謂「思維挑戰」來避開審查，學生家長需繳付365元（約396.3元）會員費報名。此外，迎春杯還衍生出3日為期的培訓營，向每名參加者收費4,380元（約4,756.2元），而活動參加人數則高達3,500人。

有記者前往調查培訓機構，發現大門前無任何招牌、標識，但辦公室內有3名工作人員，將大批獎狀打包，準備寄送給參賽者，當中獎狀包括迎華杯賽、美國大聯盟（Math League）等內地知名的數學比賽。21世纪教育研究院院长熊丙奇指出，少數學校還存在將招生與競賽相關的現象，導致家長在追捧正規競賽的同時，認為違規競賽也可以幫助孩子獲得升學競爭優勢。