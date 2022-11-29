自媒體用錢誘騙擺拍　編造少女拾荒交學費

內地一名自媒體博主，上周三（23日）發布一段感人肺腑的影片，片中講述一名來自四川省涼山彝族自治州美姑縣牛牛壩鎮的15歲少女，縱使經歷悽慘遭遇，卻仍不屈不撓每天晚上檢瓶子賣錢交學費。如此正能量的事情，隨即引起大量網民心疼及點讚。惟內媒周日（27日）踢爆，相關影片只是擺拍，是博主用錢誘騙片中少女拍攝。目前，鎮政府已關注事件，將報案求助。

根據影片內容，博主「笑寶來也」找到每天放學後都檢廢瓶子的女孩。當聽到少女指檢瓶子是為了幫補家計掙學費，博主便分她一些食物，後者孝順表示「想把這些留給我媽媽吃」。最後博主開車將少女送回家，並給了她一瓶水和100元人民幣（約109港元）紓困。影片的配文則寫上「如果你有這麼懂事的女兒，一定會很幸福吧」。

影片讓不少網民為之動容，直呼「看了真心酸」，更大讚博主的善行。惟內媒找到少女的姐姐，對方直指影片中「檢瓶子」是假的，是博主承諾負責學費及給予100元，始令妹妹按劇本拍攝，事後對方卻沒有留下任何聯繫方法。內媒另找到少女學校的班主任，班主任直言學校讀書根本毋須學費和雜費，反駁檢瓶子掙學費一說。

少女的「慘況」亦引起該鎮黨委書記及鎮長關注，特意到她的家了解。經核實，影片中女孩檢垃圾掙學費等情況均不屬實，政府批評涉事博主編造虛假資訊博取眼球吸引流量，嚴重抹黑當地脫貧攻堅成果，表示已與少女一家溝通，將報警追究。