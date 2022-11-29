新婚33日分居　男子到新娘家掛橫額索取禮金

河南省駐馬店市一名25歲男子，日前驅車掛橫額到妻子娘家的小區，開喇叭要求退還高額彩禮，引發熱議。內媒周日（27日）報道，男子指自己為娶老婆，東拼西湊51萬元人民幣（約55.4萬港元）禮金，詎料在婚後僅33天，女方便回到娘家開始分居，並不同意離婚，於是便出現上述一幕。男子的岳母則指男子的說辭並非完全屬實，所有結果等待法院判決。

報道指，男子李守寧（化名）去年經媒人認識女子錢雨露（化名），二人認識3天就訂了婚，本年2月，二人領取結婚證。然而，結婚後僅約一個月，妻子就因瑣事回娘家，李守寧多次規勸不果，更與岳母爭執，令雙方徹底鬧翻。面對岳母要求二人好聚好散，李守寧欲索回部分禮金被拒，無奈只好向法院起訴離婚。惟錢雨露通過其他途徑向法院表示，夫妻二人恩愛，感情穩定，堅決不同意離婚，更指自己曾給李守寧懷過孩子。

最終法院未准予二人離婚。李守寧不服上訴，二審開庭時間定於下月。李守寧指，超過3分1的禮金是向親友借來，自己不求對方全部退回，只退回一部分就行，惟對方拒絕溝通，於是只好驅車到岳母家樓下示威；岳母則表示，錢已放在李守寧家裏，直斥李守寧說法不實。

有律師表示，只有雙方成功離婚才可以要求退還禮金，法院會就雙方生活時間長短、禮金高低、女方對離婚具有明顯過錯、男方支付禮金後導致生活困難等因素考量，判決是否退還部分禮金；若有人借結婚名義索取財物斂財，則會被法院認定為違法行為而要求退還。