對台售武延遲交貨　白宮：認真承擔協助台灣責任

《華爾街日報》日前報道，美國持續軍事援助烏克蘭抵抗俄羅斯，導致對台軍售延遲交付情況惡化。白宮國家安全委員會發言人柯比周一（28日）回應指，美國持續聯繫盟友了解戰備需求，並認真承擔協助台灣擁有所需防衞能力的責任。

柯比表示，美國不斷平衡自身、盟友與合作夥伴、銷售武器方，以及烏克蘭軍隊庫存。總統拜登每做出一個減少國防部庫存的決定，均會收到國防部的評估，判斷是否會影響美國戰備狀態。他指出，美國一直與盟友及合作夥伴保持聯繫，了解對方戰備需求，因為他們大多依賴美國武器，包括台灣在內。柯比重申，拜登日前才簽署10億美元（約78億港元）對台軍售協議，美方會評估下一次變更需求的原因及何時發生，強調協助提供台灣所需自我防衞能力，符合美國法律與政策，並不會改變。

對於運往台灣的武器有否積壓時，柯比不願正面回應，稱不會在公開場合談論任何武器庫存。美方會密切關注，確保自身、盟友和合作夥伴能保持備戰狀態。美國於9月初宣布3批總值約11億美元（約85.8億港元）對台軍售案，包括100枚響尾蛇導彈、60枚魚叉反艦導彈及監視雷達合約，為拜登上任以來第6度對台售武。