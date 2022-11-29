德促陸尊重反封控示威自由　台籲回應訴求

中國大陸連日出現反防疫封控抗議，引起國際關注，德國、英國、意大利等多地持續出現聲援示威。德國總統斯泰因邁爾周一（28日）受訪表示，理解大陸出現的抗議浪潮，呼籲北京尊重民眾的言論和示威自由，亦希望示威活動保持和平。台陸委會周二（29日）呼籲陸方盡快回應人民訴求，調整不合理與過度的限制。

斯泰因邁爾表示，他們仍記得自己的抗疫鬥爭，給德國很多人帶來多大負擔，而大陸的措施更嚴格，持續時間更長，理解當地民眾的不耐煩和抱怨。德國政府發言人證實，正與北京討論德國BioNTech疫苗供應事宜，同時密切關注抗議浪潮發展。英國外交大臣祁湛明周一亦回應指，北京應留意反抗其嚴格清零政策和限制自由的抗議活動，形容情況罕見。

台灣陸委會發布新聞稿，對大陸的抗議浪潮表達關切與重視，又提醒在陸台灣人密切注意情況。陸委會指，大陸民眾的基本生活、言論表達與行動自由的基本權利應受到尊重與保障，呼籲陸方積極傾聽與回應民眾的合理要求，採取適當的防疫措施，並維護民眾生活基本權益與行動自由，以理性和平態度處理抗爭事件，讓社會早日回歸正常。聯合國則指，任何人都不應因為和平抗議而被任意拘留。