內地核酸檢測亂象叢生　官媒籲重典止亂

內地近日爆出核酸檢測造假醜聞，涉事的甘肅蘭州核子華曦實驗室受到關注。媒體調查發現，內地有逾30間核子華曦實驗室，其中16間在近3個月註冊，但開到哪裏，哪裏就要大規模檢測。實驗室背後的核子基因總部在廣東深圳，該市南山區衞健局周一（28日）強調，對轄區核酸實驗室24小時駐點監管。有官媒批評核酸亂象叢生，「已經到了非重典不能止亂的時候了」。

蘭州核子華曦實驗室日前被揭在錄入檢測異常人員名單過程中出錯，有待轉運人士健康碼顯示無染疫。天眼查訊息顯示，相關實驗室均由張珊珊出任高層，實際由核子基因控股，實際控制人是張核子，有指張珊珊是張核子的女兒，但有關說法未能確認。核子基因關聯公司曾因違規操作，多次被有關部門處罰，惟其核酸檢測生意卻未受影響。

深圳市南山區衞生健康局周一表示，核子基因在全國有很多實驗室，當局對轄區內核酸檢測實驗室的監管非常嚴格，每一間都派員駐點檢查，一旦發現問題會要求立刻整改。重慶亦表示，會對核酸檢測實驗室進行盲樣考核，不合格將被暫停檢測資格。上交所於上周三取消翌聖生物的上市申請，成為首間從嚴審核後被取消審核的核酸檢測企業。