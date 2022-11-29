民進黨明開中常會　料推陳其邁代理主席

台灣民進黨在九合一選舉慘敗後，總統蔡英文宣布辭任黨主席。民進黨周三（30日）將召開中常會，預計先推舉高雄市長陳其邁代理主席一職，處理立委補選及嘉義市長選舉，接下來黨主席改選是重中之重。民進黨立委許智傑周一（28日）指出，副總統賴清德是適合人選，建議其團隊盡早參與黨職，力拚2024年總統選舉。

台媒周二（29日）報道，民進黨周三召開選後首次中常會，料先推陳其邁代理主席，黨主席改選攸關下屆總統選舉黨內提名，許智傑認為要盡早定案，才能為總統和立委選舉的勝選做準備。他認為賴清德、屏東縣長潘孟安、交通部前部長林佳龍、前主席卓榮泰都是適合人選。但立委郭國文指出，賴清德不是中常委，無法代理黨主席，且無副總統兼任黨主席的制度。對於民進黨敗選後忙抓戰犯 陳其邁同日稱互相指摘不會進步。

嘉義市長選舉因有候選人逝世而改在下月18日投票，市選舉委員會周二上午舉行候選人號次抽籤，結果由尋求連任的國民黨籍市長黃敏惠抽中1號、民進黨候選人李俊俋抽中2號，另外3名無黨籍候選人陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、鄭凱升分別抽中3至5號。另外，高雄市小港區港明里里長當選人李文正周一傳出病逝，高雄市選委會稱接到區公所公文後，會在3個月內重新舉行選舉。