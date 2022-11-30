美報告：華核彈頭庫存2035年增至約1500枚

美國國防部周二（29日）解密向國會提交的報告《中國軍事和安全發展2022》，指出中國去年執行的彈道導彈試射比世界同期的總和多，預計解放軍於2035年擁有約1,500枚核彈頭。同時，中國試圖在台灣海峽建立新常態，並可對台採取一系列可行性及風險不同的軍事活動。

報告長達170頁，分析中國的戰略、軍隊能力、軍事影響力擴張、軍事外交、對台戰略等。五角大樓指出，解放軍訂下2027年完成機械化一體化發展、信息化、智能化的目標，若實現，可讓解放軍成為北京武統台灣的更可靠軍事工具。解放軍去年推進幾乎所有軍事發展，包括軍艦、空軍、在全球建立基地、軍隊一體化，並顯著加強與非洲、拉丁美洲、中東國家的接觸，開始把公共衞生、數碼基建、綠色能源機會放在優先地位，全球性的中國軍事後勤網絡可擾亂美軍軍事行動。美方認為，中國可能考慮建立類似解放軍駐東非吉布地保障基地的軍事後勤設施，支援海陸空軍力投射，可能選址遍佈東南亞、中東、中亞及非洲。

核戰力方面，美國指解放軍去年進行135次彈道導彈測試，比全球同期的試射總和多，並證實中方去年進行過新型高超音速導彈試驗，而核彈頭庫存至2035年將會是現時約350枚的3倍。五角大樓相信中方有意於短期內使用核電基建，來製造核彈頭原料。

一名美國國防高官補充，目前無明確證據顯示中方尋求擁有第一次核打擊能力，但肯定正在發展可提供震懾信號的能力。五角大樓發言人賴德（Patrick Ryder）表示，核武愈大程度擴張，就伴隨愈多疑慮，愈加破壞地區穩定。