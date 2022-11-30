美觀望大陸2027年能否擁攻台能力　列4軍事行動可能

美國國防部的《中國軍事和安全發展2022》年度報告有不少篇幅分析台灣問題，指出中國大陸雖然公開主張兩岸和平統一，但從未放棄動用武力，北京會考慮動武的情況仍然模糊和隨時間演變。美方認為大陸可對台採取4類軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力或脅迫行動、空中和導彈攻擊、入侵台灣。美國國防高官則指，大陸目標在2027年具備攻台能力，華府仍需觀望這能否達成。

報告表示，北京歷來表明會在6大情況下考慮對台動武，分別是台灣正式宣布獨立、台灣邁向獨立的不明確行為、台灣內部動盪、台灣取得核武、無限期延遲恢復兩岸對話、外國軍事干預台灣內部事務，這些標準持續演變。

解放軍去年加強對台的軍事施壓，進行逾20場包含奪島項目的海上演習，大幅超過2020年的13場。五角大樓認為，北京持續暗示願意對台動武，對台有一系列軍事選項，可行性與風險不一，主要有4大可能行動。第一是海空封鎖，透過切斷台灣重要進口來源等手段迫台灣投降，同時伴隨大規模導彈攻擊及奪取台灣外島，以及對台發動電子戰、網攻和資訊戰，進一步孤立台灣政府與人民，控制國際輿論。第二是有限度武力或脅迫行動，北京或採取不同的干擾、懲罰或致命軍事行動，利用資訊戰對台發動經濟與政治行動，試圖改變民眾觀感，削弱台灣政府的效力或合法性。

第三是空中與導彈攻擊，北京可能對台灣重要政府與軍事目標發動精密導彈擊勢或空襲，削弱台灣防衞能力、領導階層或民眾抵抗決心。第四是入侵台灣，大陸的文件列出不同兩棲攻台行動概念，最值得注意的是「聯合登島作戰」，行動結合電子戰、後勤、空中與海上支援，突破或繞開台灣海岸防禦，搶灘後在台灣西岸建立作戰能力，再奪取關鍵目標或整座島嶼。解放軍亦有能力執行多類兩棲行動，目標包括馬祖和金門，以及在南海的東沙群島、太平島。

報告強調，解放軍雖持續打造與演練全面入侵台灣所需的能力，但大規模兩棲入侵是數一數二複雜且困難的軍事行動，不只會耗損大陸武裝部隊，也會引發國際干預。即使登島成功，對台發動兩棲入侵將對大陸造成巨大政治、軍事風險。