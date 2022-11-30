廣州傳出激烈抗議　學校車站現返鄉人潮

內地連日出現示威浪潮，抗議過度防疫。疫情嚴峻的廣東省廣州市周二（29日）傳出爆發激烈衝突。網上流傳影片顯示，海珠區後滘有民眾聚集，大批身穿防疫服的警員手持盾牌到場應對，有人向警方扔玻璃瓶，警方疑施放催淚氣體驅散。

網上消息指，事發於周二深夜11時左右，片中可見大批警員手持盾牌列隊前進，不停大叫「回去了、回去了」，路旁紅色擋板被踢倒在地。另有影片顯示，民眾朝警方投擲玻璃瓶，有人拍手、大聲歡呼，警方疑朝巷弄施放催淚氣體，民眾見狀尖叫逃開，另有多名男子疑遭上銬帶走。據稱，直到周三（30日）清晨6時許，大量警車仍未離開現場。另有消息指，國家網信辦近期將進一步整治網絡「翻牆」行為，惟未獲官方證實。

微博及Twitter等社交平台周二又傳出廣州市天河區可能「全域封控」的消息，市內多間大專院校突然要求學生離校，很多學生臨時收拾行李匆忙離校。有指校方要求學生離校返鄉「能返盡返，沒有非留下不可的理由」。網上流傳一村委會的倡議書，呼籲近期無訂單的工廠、企業和商店提前放假。不少民眾紛紛上傳學校附近的道路人車擠塞的畫面，車站亦擠滿返鄉人潮。