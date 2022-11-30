美魔女綁劫殺人案　二審維持判死刑

內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與前男友法子英自1996年起綁架、搶劫、殺害7人後潛逃多年，最終落網，一審依殺人等罪判處死刑，惟她不服上訴。江西省高級人民法院周三（30日）上午對勞榮枝一案作出二審宣判，駁回其上訴，維持原判。法院認為，無證據證明勞榮枝受到法子英精神控制和脅迫。勞榮枝當庭表示要申訴。

江西高院認為，在故意殺人、搶劫、綁架共同犯罪中，現年47歲的勞榮枝積極實施物色、誘騙、綑綁、看管、威脅被害人、踩線、取款、購買作案工具等行為，與法子英分工明確，相互配合，構成共犯，且獨立性較強，作用明顯。法院指出，二人4年內輾轉多地實施多宗犯罪，無證據證明勞榮枝受到法子英精神控制和脅迫，她在共同犯罪中亦起主要作用，應認定為主犯。勞榮枝二審時否認自己和法子英是情侶關係，稱遭對方控制、脅迫甚至毆打。

判決指出，勞榮枝夥同法子英故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；採用暴力、威脅手段劫取他人財物，構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架他人，構成綁架罪。判決又指，勞榮枝及其辯護律師提出勞不構成故意殺人罪、是從犯或脅從犯等上訴理由，與二審查明的事實不符，不予採納。二審認為一審判決認定的事實清楚，證據確實充分，定罪準確，量刑適當，裁定駁回上訴，對勞榮枝的死刑裁定報請最高人民法院核准。