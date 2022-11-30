上海多區今下初雪　較往常提前逾1個月

內地寒潮持續。在上海嘉定、青浦、楊浦等地區，周三（11月30日）一早下起今年第一場雪，全市大部分地區氣溫在6℃以下，西部和北部更只有1℃至2℃。為保障低溫天氣下車輛正常行駛，上海巴士客車維修有限公司已提前完成2,300多輛巴士的暖氣空調保養。

當地媒體指，上海今年的初雪來得有點早。以往當地初雪一般出現在1月上旬，近十多年來，最早的初雪在2009年，也是出現在11月。對於初雪出現是否意味上海已入冬，氣象專家稱，當地尚處氣象意義上的秋季。氣象意義的入冬標準為立冬以後，連續5天的日平均氣溫低於10℃。預計寒潮影響將於周六（12月3日）結束，屆時上海氣溫料稍為回升，能否達到入冬標準還存在不確定性。

據內地天氣網，周三至周四（12月1日），黃淮地區的雨雪過程基本結束，沿長江地區如江蘇、安徽、湖北、湖南和貴州等部分地區或迎來今冬初雪。氣溫方面，北方部分地區周三仍將持續低溫，南方城市這兩天亦將陸續降溫，貴陽、合肥周四至周五（12月2日）或首次跌破0℃。不過，隨着寒潮逐漸減弱，北方地區氣溫周四開始回升，到本周後期寒潮影響正式結束，各地將逐步回暖。