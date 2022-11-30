烏魯木齊明起准公共車輛跨區　將調整檢測策略

因實施新冠防疫封控措施近期引發社會不滿的新疆烏魯木齊市，周三（11月30日）上午在疫情記者會宣布，鑑於當前疫情形勢持續好轉，自周四（12月1日）起除私家車外，全市巴士、的士可以跨區通行。當地下一步將動態優化調整核酸檢測策略，根據風險大小，按照分級分類原則，及時調整檢測群眾的範圍、頻次和先後順序。

烏魯木齊市委常委、宣傳部長隋榮在記者會上稱，當前該市還未徹底實現清零目標，局部疫情風險依然存在，在這時候如急着放開私家車出行，特別是開車前往高風險樓幢（單元）所在的低風險小區，就容易造成城區之間、高低風險區之間交叉感染，導致疫情反彈。隋榮表示，待疫情防控形勢進一步好轉，將及時開通私家車跨區出行。

會上又發布「場所碼」管理使用的具體要求。全市各類公共場所（單位）和居民小區的管理人員可通過新疆政務服務應用程式或微信小程序主動申領。各相關場所及人員應按照疫情防控要求，做好「場所碼」的點位設置和布設，特別是不得將「場所碼」張貼布設在與填報地址不一致的場所。同時，各單位、場所和小區要嚴格執行掃碼查驗，切實加強監督「場所碼」規範設置使用。