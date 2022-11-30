對華投資頭10月增40%　英政商界現分歧

英國首相辛偉誠周一（28日）發表任內首次重大外交政策演講，形容英國與中國關係的「黃金時代」已結束。內地官媒周三（30日）引述商務部近日發布的《中國外資統計公報2022》指，英國去年在中國新設612家企業，在所有歐洲國家中位列第一，德國以536家位列第二。專家指，中英之間經貿領域的互相需求非常明顯，英國一直保持對華投資熱情，惟英國政界和商界之間存在分歧和矛盾。

數據顯示，英國去年實際對中國投資金額為12億美元（約93.6億港元），僅遜於同期德國的16.8億美元（約131億港元）。截至去年底，英國在華共設立11,199家企業，累計投資流量為275億美元，均排在德國之後，名列歐洲第二。今年頭10個月，英國對華投資金額同比增長逾40%，增幅在全球範圍內僅次於亞洲的南韓和歐洲的德國，位居第三。中英關係「黃金時代」的官方宣示可追溯到2015年，中國海關總署數據顯示，2015年中英雙邊貿易額為785.18億美元，去年更達1126.77億美元。英方數據顯示，今年9月，中國為英國第二大貿易夥伴，僅次於美國。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建周三受訪指，英方現在對華政策的表態上想模糊或避開兩國經貿合作，過於強調制度或意識形態差異，並形成將中英關係描述為「愈合作愈依賴，愈依賴愈危險」的錯誤觀點。崔認為，英方近日對華言論是迫於國內壓力，有些觀點可能只停留在口頭上，不一定落實到具體政策上。