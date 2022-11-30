陳其邁代理民進黨主席　表明不參與補選

台灣民進黨在九合一選舉中慘敗，總統蔡英文為此辭任黨主席。民進黨周三（30日）召開中常會，由中常委互推人選代理黨主席一職，並確定由成功連任高雄市長的陳其邁擔任。但陳其邁表明，自己是辦選務的人，市政很忙且在高雄時間比較多，不會參與黨主席補選。

陳其邁在記者會上代表全黨鞠躬，稱感謝選民給他們反省的機會，會深刻檢討並謙虛面對民意。他指，每個人都要扛起責任，敗選原因就是要檢討；又指台灣民主非常成熟，監督制衡是常態，有贏也會有輸。他表示，明年1月中旬將補選選出黨主席，強調黨選舉不會撕裂感情，民主機制不管程序如何，最後就是黨員投票；並指黨主席補選將是他最重要的工作，他會無縫接軌，持續推動黨務。

在陳其邁接任代理黨主席後，首先要面對下月18日的嘉義市長選戰，之後是明年1月8日的台北市立委補選，以及時間尚未確定的南投立委補選。針對未來黨主席人選，外界盛傳桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍、前立法院長蘇嘉全等都是人選之一，更有指副總統賴清德頻頻被勸進參選。