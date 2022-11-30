白血病合併多臟器功能衰竭　江澤民今午逝世終年96歲

新華社周三（30日）宣布，前中國國家主席江澤民當日中午12時13分在上海逝世，終年96歲。報道指，江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效逝世。

內地官媒於周三下午4時半公布江澤民逝世的消息。報道指，江澤民是人民公認、享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。他1947年從上海交通大學畢業後到工廠工作，在工人群眾中並在青年會夜校職業青年中從事革命宣傳工作，1949年組織工人群眾開展護廠活動，迎接上海解放。

中華人民共和國成立初期，江澤民先後擔任上海益民食品一廠第一副廠長等職，1955年曾赴蘇聯莫斯科斯大林汽車製造廠實習。他1980年任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長、黨組成員，主管實施廣東、福建兩省實行特殊政策、靈活措施和試辦經濟特區等開創性工作。他於1982年9月，在黨的第十二次全國代表大會上當選為中央委員。

江澤民1985年任上海市市長、中共上海市委副書記；1987年當選為中共中央政治局委員，並任中共上海市委書記；1989年當選為中共中央政治局常委、中央委員會總書記，同年成為中共中央軍事委員會主席。報道指，20世紀80年代末90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，江澤民帶領黨的中央領導集體，堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，堅持經濟建設這個中心及改革開放，打開了中國改革開放和社會主義現代化建設新局面。

官方公布江澤民同志治喪委員會名單，國家主席習近平擔任主任委員，委員包括李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希等官員。名單上還包括前國家主席胡錦濤，以及港澳系統的包括夏寶龍、駱惠寧、董建華、梁振英、賀一誠、何厚鏵、李家超等人。

治喪委員會周三公告，為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民的崇敬和悼念之情，現決定自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國吊唁。另按照中國慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。