亞視2011年誤報江死訊　官媒駁斥

江澤民生前多次傳出不實「死訊」，其中2011年7月更鬧出偌大風波。由於他當年沒有出席7月1日中共成立九十周年紀念活動，香港亞洲電視台隨後率先全球獨家報道「江澤民病逝」，遭官媒翌日駁斥報道，半官方中通社接着引述中聯辦指摘亞視造謠、嚴重違反新聞職業操守。

2011年7月1日，中共中央舉行大規模紀念活動，除了全體在任領導人出席外，已退休的李鵬、朱鎔基、宋平等領導人也亮相，獨漏江澤民，令外界猜測其健康欠佳。至同年7月6日傍晚六點鐘新聞，亞視「率先」報道江澤民病逝消息，更大篇幅介紹江澤民生平及政績。據指，亞視主要股東王征與江澤民有親戚關係，故由他掌管亞視報道江澤民死訊，引起外界關注。

然而，內地官媒同年7月7日中午12時13分發出簡短英文稿，引述「權威消息」駁斥媒體報道江澤民病逝的消息，指純屬謠言。中通社當日下午1時28分亦引述香港中聯辦有關部門負責人表示：「香港亞洲電視台的報道毫無事實依據、純屬造謠，對香港亞洲電視台這種嚴重違反新聞職業操守的行為表示極大憤慨。」