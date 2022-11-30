江澤民個性風流　與宋祖英關係受注目

江澤民生前屢傳涉嫌貪腐斂財，境外媒體報道，江澤民早年將兩名兒子送到外國留學，直至1992年他手握黨政軍大權後，其長子便迅速由美國返國，此後在政商界平步青雲，火速構建起江家「電信王國」。江的次子江綿康留學期間已在德國西門子公司擔任要職，負責開展中國業務；返國後在軍政商界亦如魚得水、步步高陞。外界普遍認為，二人的「成就」與江脫不了關係。而江澤民的私生活亦可圈可點，最為外界津津樂道的是他與解放軍海軍政治部文工團團長、國家一級演員宋祖英之間的緋聞。

據境外媒體報道，江澤民長子江綿恒，生於1952年，80年代經父親安排到美國留學並取得綠卡。直至1992年江澤民手握黨政軍大權後，江綿恒快速回國，1993年一月就在中科院上海冶金研究所任職，之後平步青雲，不久後升任所長；1999年更進一步，升任中科院副院長。

官場得意後，江綿恒1994年開始涉足商海，他當年用數百萬人民幣貸款買下上海市經委價值上億元人民幣的上海聯合投資公司，開始創建江家電信王國，在商場游刃有餘，數年間便成為中國網通、上海汽車工業、上海機場集團等公司的董事，坐擁十多間公司資產，甚至染指北方電信十個省的固定資產，當官發財兩不誤。

而江澤民的次子江綿康，早年留學德國；留學期間曾在德國慕尼黑的西門子公司總部工作，協助開展中國業務。2007年西門子公司被揭為開展業務在華行賄，涉及金額多達近百億元人民幣，但中國官方一直未有公布涉案人員名單。而江綿康返國後曾任上海市經委幹部處科長和國家電子工業部幹部司副司長等職，並在解放軍內任總政治部組織部部長，官拜少將軍銜。

不過，與兩子在軍政商界如魚得水迥異，江澤民的妻子王冶坪行事卻非常低調，即使陪丈夫外訪時，衣着亦十分樸素，不施脂粉。有傳江在上海任市委書記時，她一度被門衞誤以為是江家的保母。與妻子低調相比，江澤民就被指風流，屢被傳媒拍攝到在公開場合「色迷迷」看美女的醜態，當中包括在中共十七大和十八大等重要會議上注視美女侍應。

江澤民最為外界津津樂道的莫過於他與海政文工團團長宋祖英的緋聞。坊間盛傳宋在1991年央視春晚登台表演後，給江留下深刻印象，之後便平步青雲。內地傳聞宋擁有進出中南海最高級別的通行證「中南海紅卡」，能直達最高領導人身邊。早年每逢傳出江身體有恙，海外傳媒均會旁敲側擊，要宋祖英回應一兩句。