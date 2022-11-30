親歷多場外交危機　考驗江澤民能力

身為技術官僚出身中國元首，江澤民在國際舞台展現與前任迥異外交風格。他與兩任美國總統建立良好個人關係，並務實化解中國駐南斯拉夫使館被炸、中美軍機相撞等危機，就連中美、中俄、中歐關係在其任內漸漸進入軌道。

江澤民入主中南海之時，中國遭遇西方國家制裁，需盡快擺脫外交孤立。1990年海灣戰爭爆發，中國在聯合國安理會投棄權票，令美國得以在聯合國授權下出兵伊拉克。江澤民1993年11月在西雅圖與美國時任總統克林頓會面，美方宣布堅持一個中國政策，不支持「台獨」，顯示中國已走出外交困局。

在其任內，江澤民最大外交考驗是中國駐南斯拉夫使館被炸事件。他立即召開政治局常委會議制訂對策，包括暫停與華府軍事和軍備控制磋商，要求美國賠償損失，安排時任國家副主席胡錦濤發表電視講話，肯定學生舉行反美示威的愛國熱情，同時敦促他們克制。美國政府其後向中國道歉並承諾賠償，江澤民的策略被總結為「鬥而不破」。

2001年4月1日，美國一架EP-3型電子偵察機與中國戰機在南海上空相撞，中國機師王偉遇難，美機受損迫降海南，24名機員被中國扣留。美國初期態度強硬，拒絕道歉，小布殊總統最終正式以書面表達「真摯的遺憾」（Sincere regret）和「深表歉意」（Very sorry），中方才釋放美國機組人員。