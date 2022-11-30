江澤民1926年出生 祖籍江蘇揚州
2022年11月30日 16:56
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江澤民（右）於長春火車站送別前蘇聯動力專家基列夫（中）。
江澤民生平
1926年08月17日：出生，祖籍江蘇揚州。
1943年：參與中共地下黨領導學生運動。
1946年：加入中國共產黨。
1947年：上海交通大學電機系畢業。
1947年後：上海工廠任工程師、車間主任、副廠長。
1955年：到莫斯科史太林汽車廠實習一年。
1956年後:在長春、上海、武漢任廠長和研究所長，後任第一機械工業部外事局長。
1980年：任國家進出口管理委員會、外國投資管理委員會副主任，電子工業部副部長、部長。
1985年：任上海市長、上海市委書記、中共中央政治局委員。
1989年：「六四」事件後，出任中共總書記，1990年接任中央軍委主席。
1993年：當選國家主席。
1997年：主持香港回歸儀式，訪問美國和墨西哥。
1998年：拒接受日本早稻田大學名譽博士學位。
1999年：主持澳門回歸儀式。將法輪功定為邪教組織。
1999年：訪問瑞士，不滿瑞士方面不妥善處理反華示威，拒絕出席奏國歌儀式。
2002年：中共十六大上辭去中共總書記職務。
2003年：辭去國家主席職務。
2004年：辭去中央軍委主席職務。
2007年：出席中共十七大。
2012年：現身中共十八大。
2017年：現身中共十九大。
2019年：出席閱兵儀式。
2022年：逝世，終年96歲。