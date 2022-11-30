官場腐敗加劇民怨　江澤民主政貧富懸殊擴大

中國在江澤民主政期間經濟雖有顯著增長，但政治民生方面仍存在嚴重問題，官場貪腐嚴重，社會貧富懸殊不斷擴大，導致社會上民怨積聚，群體上訪的事情不斷增多，可謂功難掩過。在對法輪功、異見分子等問題，其處理手法更是引起極大爭議。

江澤民執政時，內地官場腐敗超過中共建政後任何時期，因貪污腐敗而被揪下台的官員層級愈來愈高，包括前政治局委員陳希同、前人大副委員長成克杰等黨和國家領導人。僅2004年，全國就有10名省部級官員因受賄被查處。震驚中外廈門遠華集團走私案，涉案官員涵蓋中央和地方的黨、政、軍系統。更令人憂心的是，貪污腐敗已滲透社會每一個領域，連以「救死扶傷」為宗旨的醫療衞生部門也不能幸免。

此外，貧富懸殊在其主政期間亦不斷擴大。隨着經濟高速發展，財富集中在少數先富起來的人手上，不少民眾的生活仍然困苦，至2002年，城鎮貧窮人口3,700萬人，佔城鎮總人口的12%。江澤民主政十多年來，一直以「穩定壓倒一切」作為最高原則，對可能危及穩定的人與事均不手軟。當局還加緊控制輿論，及時消除黨內外要求政改的雜音，對要求民主的活動和組織更予以嚴厲打擊。

不過，江澤民在經濟發展方面算是有所交代，他自1989年六四事件上台後，統領這個全球人口最多的國家，直至2005年卸下所有職務，16年間將中國由受國際抵制孤立轉變為令人矚目的經濟大國，中國的外匯儲備急升。在這段期間，江澤民作出或經歷了多項奠定其歷史地位的決定或事件，包括見證香港及澳門回歸、對台灣的「江八點」講話、「三個代表」思想、「聯俄制美」外交策略等。