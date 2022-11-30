江澤民掌權帶貪腐歪風　官職成商品以賄款交易

中國前國家主席江澤民周三(30日)在上海逝世，其過去一生政績備受關注，特別是掌權期間的官場貪腐問題。江澤民政府被傳以腐敗治國、官職買賣而著稱，據境外傳媒報道，當時身為國家主席、中共總書記的江澤民更帶頭賣官，傳以3,000萬元（人民幣，下同，約3,354萬港元）起步，導致內地官場猖獗，而其貪腐史更延至兩名兒子之下。

江澤民在任期間帶起的貪腐歪風，各級官員有樣學樣，將官位變成商品交易，造成社會各種混亂局面。而在江退休後，其提拔的官員被批評居多，貪腐問題逐一被揭開，紛紛受查及被判刑，包括中共中央政治局前常委、中央政法委前書記周永康，前中央軍委副主席、政治局委員郭伯雄等人。當中不少貪官被揭發利用職務便利，為他人在職務晉升提供幫助，期間收受大筆賄款。

據外媒報道指，自1990年以來，中共官員貪污腐敗每年造成經濟損失至少約9,875億元（約1.1萬億港元），當中江澤民更是首當其衝，2003年被傳在海外銀行擁逾3.5億美元（27.3億港元）資產，外界相信上述貪污內容亦只是冰山一角，江的貪腐問題亦進一步滲入其家族。

江澤民早年將兩名兒子送至外國留學，直至1992年手握黨政軍大權後，長子江綿恒迅速由返國，此後在政商界平步青雲，1994年起火速構建起江家「電信王國」，成為中國網通、上海汽車工業等公司董事，更染指北方電信10個省的固定資產。次子江綿康留學期間在德國西門子公司擔任要職，負責開展中國業務，回國後曾任國家電子工業部幹部司副司長等職，在解放軍內任總政治部組織部部長，官拜少將軍銜。外界普遍認為，二人的「成就」與江脫不了關係。