討零用錢不果憤而弒母　狠男判囚18年

台中市一名患有精神疾病的陳姓男子，今年4月向母親討要零用不果，竟在家持水果刀刺死母親，之後回房睡覺，家人揭發後報案。台中地院周三（30日）宣判，法官以精神鑑定陳男行兇時「認不出媽」為由，未以殺害直系血親尊親屬論處死刑或無期徒刑重罪，依殺人罪判刑18年，執行完畢或赦免後，監護5年、可上訴。

陳男在4月1日狂刺母親多刀後，並沒報警或將母親送醫，還到廚房洗手洗刀，並到客廳休息到隔天清晨，到浴室洗澡後回臥室睡覺。陳男胞姊得悉母親未上班，察覺有異下報警，警方抵達現場，陳男身穿血衣自鎖臥室，警方將他以現行犯逮捕送辦。

陳男坦承犯行，醫師審酌病歷、診斷證明及社工個案記錄，研判陳男患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等精神疾病，且症狀嚴重，需反覆住院治療。陳男的病史欄也記載：「近2個月開始自言自語、突然不認識媽媽、姊夫，認為是壞人或販毒者。」

法官以陳男出現無法辨識親屬，認定他在行兇時，並不知殺害的是母親，無法以殺害直系血親尊親屬論罪。法官以陳男未經治療，執行完畢後有及高可能失控再犯，危害社會安全秩序，依殺人罪判刑18年，在執行完畢或赦免後，令入相當處所監護5年。