江澤民病逝　俄羅斯日本老撾表哀悼

俄羅斯總統普京指江澤民是具權威的政治家和傑出人物。

中國官方公布，前國家主席江澤民周三（30日）中午在上海病逝，終年96歲。俄羅斯總統普京、日本首相岸田文雄同晚表示哀悼。另適逢訪華行程的老撾國家主席通倫，同日與國家領導人會談時，亦就江澤民逝世表示沉痛哀悼。

普京表示，江澤民是一名具有權威的政治家和傑出人物，與中國經濟社會發展取得巨大成就、國際地位加強的重要歷史時期緊密相連。普京又向逝者親友以及中方人民，轉達最誠摯的慰問。

岸田文雄強調「深感悲痛」，並向中方至上慰問之意。他指江澤民對中國推進改革開放政策、發展作出貢獻；又指江在1998年成為首位正式訪問日本的中國國家主席一事，在日中關係發揮了重要作用，並切實履行其職責，並對此給予高評價，就江的離世謹表示心中由衷的哀悼。

通倫表示，江澤民的離世對中國黨和人民都是巨大損失，江在擔任黨和國家主要領導人期間，帶領國家和人民取得重要發展成就，為中國特色社會主義事業作出重要貢獻。同時，江澤民在2000年訪老時提出「16字方針」，為老中關係的發展發揮重要引領作用。