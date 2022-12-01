內地未成年網民達1.91億人　低齡化愈趨明顯

內地官網周三（11月30日）發布《2021年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》，當中顯示去年內地未成年網民規模達1.91億人，未成年人觸網低齡化的趨勢明顯。報告又提到，有62.3%未成年網民會經常在網上玩遊戲，玩手機遊戲的比例為53.2%。

報告指出，有86.7%的未成年網民中，可擁有屬於自己的上網設備，較2020年提升3.8%，而手機仍然是未成年網民擁有比例最高的上網設備，高達60.9%。值得注意的是，雖然內地近年加強把關未成年人遊戲帳號，卻出現未成年人使用家長帳號登錄遊戲的情況，數據顯示通過手機或電腦玩遊戲的未成年網民中，有31.9%均會使用家長帳號玩遊戲。

報告分析發現，家長自身在網上的娛樂行為，會直接影響未成年人上網時間。在家長經常玩手遊或看短片的家庭中，有12.1%的未成年人平均每天上網時長在2小時以上，有14.9%在節日假日更上網超過5小時。報告另顯示，上網聊天作為未成年人主要的網上溝通社交活動，佔比為53.4%，而影片網站等已亦成為未成年人獲取新聞事件的主要渠道之一。