南寧海關破走私電子煙彈案　多名被告判囚4至12年

廣西南寧海關緝私局周三（11月30日）表示，防城港市中級人民法院日前就該局偵辦的一宗走私電子煙彈案作出一審判決，認定多名被告走私普通貨物、物品罪成，分別判處4年至12年不等有期徒刑，並罰款20萬至100萬元（人民幣，下同，約22.4萬至112萬港元）不等。該案廣西、浙江、廣東、湖南等地煙草部門同步收網查獲的案件，警方行動共扣查約4,500條電子煙彈。

通報指，經法院審理認定，被告廖某宇、廖某成、唐某為牟取非法利益鋌而走險，合夥將走私入境的「HEETS」牌電子煙彈運至廣東佛山、深圳等地銷售牟利，累計走私電子煙彈案值4,115.68萬元（約4,607.3萬港元），構成走私普通貨物、物品罪，且走私偷逃應繳稅款數額特別巨大。

另外，同犯的唐姓女子為主犯廖某宇妻子，明知丈夫收取的是走私保貨款項，仍然為其提供資金帳戶掩飾、隱瞞走私犯罪所得，並將犯罪所得逾42萬元（約47萬港元）轉換為現金，構成洗錢罪，她被判有期徒刑10個月，緩刑一年，並處罰金2萬元（約2.24萬港元），同時追繳洗錢違法所得逾42萬元。