虐打10歲契女致死　女雞商判囚8年定讞

台灣基隆市一名雞檔女老闆認自己員工的10歲女兒為乾女兒，要求她每周5天住在其家陪伴自己的親女兒。女老闆其後被發現長期毆打乾女兒，甚至將其虐待至死，而死者的生母卻不敢出聲。最高法院近日以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判該老闆8年徒刑定讞。

調查指，劉姓女老闆的女兒與受害女童就讀同一間小學，女童於2018年8月至2019年3月期間住在劉婦家。劉婦因不滿女童吃飯太慢又不做功課，經常以鐵尺毆打以及掌摑，甚至要女童跪着吃飯。2019年3月4日凌晨，女童被虐待至倒地昏迷，送院緊急施手術仍不治。法醫解剖後高度懷疑是虐兒致死，檢察官委託台大醫院鑑定死因亦一樣。女童的老師等曾發現其眼眶下方有明顯紅腫和瘀血，膝蓋亦有結痂，追問下她表示「被乾媽打、吃飯被迫下跪」。

庭上指出，女童長期寄居劉婦家，其他人沒有機會對女童施暴，因此不採信劉婦「只有輕微體罰」的說詞，認為她對女童的暴力使其死亡，已達到凌虐的程度。加上她沒有和死者家屬和解或嘗試作出賠償，犯後態度惡劣，最高法院駁回其上訴，維持一審及二審的判刑。