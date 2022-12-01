內地昨增35800宗本土新冠　北京單日新症破5千

國家衞健委周四（12月1日）公布，內地前一日新增35,800宗本土冠病例。其中，廣東省新增7,914宗佔最多，其次為重慶市的6,639宗。北京市前一日新增5,043宗本土病例，其中356宗於社會面篩查中發現。在周三（11月30日）舉行的疫情記者會上，北京市宣布即日起全市長期居家老人、居家辦公和學習者、嬰幼兒等無社會面活動人士，如無外出需求可不參加社區核酸篩查。

內地多個地區近期優化疫情防控舉措，廣東省廣州市周三宣布調整各區防控措施，讓符合條件的密切接觸者可居家隔離。綜合內媒報道，天河區、珠海區和番禺區內高風險以外地區，相繼恢復堂食，各類娛樂場所恢復經營。天河區多個商場周四通知，進出需掃場所碼和健康碼綠碼，但未提及查驗48小時核酸檢測證明。早前發生核酸檢測人踩人事件的佛山市順德區，周三宣布即日起解除所有臨時管控區，娛樂場所恢復營業，餐飲單位恢復堂食，地鐵、巴士恢復營運。

東莞市周四亦發通知稱，要求封控管理要快封快解，應解盡解；不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。通知強調，發生本土疫情的鎮街（園區），根據疫情防控需要，可進一步優化和完善社會面管控措施。

國家衞健委周三開會，國務院副總理孫春蘭指出，隨着Omicron變種毒株致病性減弱，內地疫情防控面臨新形勢新任務。防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。