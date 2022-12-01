北京天安門下半旗致哀　悼念江澤民

前中國國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，周三（11月30日）中午12時13分在上海逝世，終年96歲。北京天安門周四（12月1日）早上下半旗致哀，表達對江澤民崇敬和悼念之情。

現場情況可見，北京天安門周四早上升旗時，五星旗升至最高後，再緩緩降至一半，氣氛嚴肅莊重。治喪委員會周三公告，為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民的崇敬和悼念之情，決定自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。

周四出版的《人民日報》、《新華每日電訊》、《光明日報》、《解放軍報》、《中國紀檢監察報》、《經濟日報》等央媒在頭版，集中發布告全黨全軍全國各族人民書；多個央媒頭版統一版式轉為灰黑色，以表悼念。該書述說江澤民的重要生平及政治成就，當中提到他帶領黨的中央領導集體，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略，實施依法治國基本方略，堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面。